Выручка красно-белых сократилась на 5% за год с 5,46 млрд рублей до 5,18 млрд.
Выручка "Зенита" увеличилась с 9,77 млрд до 11,47 млрд рублей, а убыток составил лишь 15 млн рублей, хотя в 2017 году он составлял 231 млн.
Выручка ЦСКА выросла с 2,69 млрд до 2,83 млрд рублей, а клуб показал прибыль в размере 18 млн рублей после 750 млн рублей убытка в 2017 году.
"Краснодар" остался прибыльным (1,2 млн рублей), но эта цифра значительно упала по сравнению с 2017 годом (54,3 млн). Выручка краснодарской команды упала на 34,5% до 2,46 млрд рублей.
"Интерфакс"
Убытки "Спартака" в 2018 году составили 878 млн рублей
Убытки "Спартака" в 2018 году составили 878 миллионов рублей. В 2017 году, напомним, была прибыль 317 млн рублей.
Фото: Sport24
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