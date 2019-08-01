Эрик Штоффельсхаус: Шюррле нужно быть в хорошей форме, чтобы проявить себя в России

Бывший спортивный директор "Шальке" и московского "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус прокомментировал переход Андре Шюррле из дортмундской "Боруссии" в "Спартак" на правах аренды с правом выкупа."Андре нужно быть в хорошей форме, чтобы проявить себя в этой лиге. Но с его потенциалом все возможно. В российской лиге тяжело играть, ее нельзя недооценивать. Андре придется адаптироваться к перелетам на дальние расстояние и другим климатическим условиям", — цитирует Штоффельсхауса DPA.