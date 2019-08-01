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Роман Широков: "Динамо" должно попасть в еврокубки

Бывший полузащитник "Спартака" и экс-спортивный директор "Динамо" Роман Широков рассказал о предстоящем дерби 4-го тура чемпионата России.

– На чьей стороне будет ваши симпатии в субботу?

– Ни на чьей. Я в данном случае абсолютно нейтрален.

– После поражения от "Рубина" на домашнем стадионе появились призывы к увольнению Хохлова. Сейчас, после победы над "Уралом", мнения поменялись. Некоторые говорят, что команда на правильном пути. Вы на чьей стороне?

– Не знаю, кто там кого" прикладывал". Я такого не слышал. Естественно, болельщики ждали от своей команды победы на открытии домашнего стадиона. И на фоне поражения и негативных эмоций, возможно, кто-то и резко высказался по поводу тренера. Но, на мой взгляд, никто реально никого не хотел увольнять. Слишком мало времени прошло, чтобы делать выводы.

– На ваш взгляд, оценку работы Хохлову и его тренерскому штабу нужно дать не раньше окончания первого круга?

– Если кто-то не сделал по нему выводов, то, наверное, теперь после двух туров этого делать нельзя. Нужно какое-то время.

– "Динамо" с таким составом может выполнить задачу, поставленную на сезон, – попасть в еврокубки?

– Конечно.

– Уточню. Этот состав способен попасть в пятерку?

– Безусловно. Может и должен. Все зависит от работы.

"СЭ"

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Теги: Широков Динамо
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