Роман Широков: "Динамо" должно попасть в еврокубки

Бывший полузащитник "Спартака" и экс-спортивный директор "Динамо" Роман Широков рассказал о предстоящем дерби 4-го тура чемпионата России.– Ни на чьей. Я в данном случае абсолютно нейтрален.– Не знаю, кто там кого" прикладывал". Я такого не слышал. Естественно, болельщики ждали от своей команды победы на открытии домашнего стадиона. И на фоне поражения и негативных эмоций, возможно, кто-то и резко высказался по поводу тренера. Но, на мой взгляд, никто реально никого не хотел увольнять. Слишком мало времени прошло, чтобы делать выводы.– Если кто-то не сделал по нему выводов, то, наверное, теперь после двух туров этого делать нельзя. Нужно какое-то время.– Конечно.– Безусловно. Может и должен. Все зависит от работы.