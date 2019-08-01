» » Андре Шюррле: "Спартак" - это хорошо организованный клуб с амбициозными целями

Андре Шюррле: "Спартак" - это хорошо организованный клуб с амбициозными целями

Новичок "Спартака" Андре Шюррле в интервью немецким СМИ прокомментировал свой переход в московский клуб.

28-летний немец арендован красно-белыми у дортмундской "Боруссии" на год с возможностью выкупа.

"Я не чувствовал давления по поводу принятия решения как можно быстрее. Когда поступило предложение от "Спартака", мы провели интенсивные переговоры и добились хорошего результата. "Спартак" — это клуб с традициями, хорошо организованный и с амбициозными целями. Москва — новый опыт. Язык здесь, конечно, нелегкий, но это не станет для меня препятствием, мне интересно узнавать новое", — цитирует Шюррле Kicker.

Sport24.ru

Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
   Опубликовал:
Теги: Шюррле Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

"Арсенал" объявил о подписании Николя Пепе
Кирилл Петров: второй матч с "Арсеналом" будет похож на первый
Андре Шюррле провел первую тренировку в "Спартаке"
Андре Шюррле: "Спартак" - это хорошо организованный клуб с амбициозными целями 5
Роман Широков: "Динамо" должно попасть в еврокубки 1
Юрий Лодыгин подпишет контракт с клубом из Турции
Павел Кучеров: Тил сейчас спит и видит, как переходит в "Спартак" 3
Кевин Кураньи рассказал, чем его обидел переход Шюррле в "Спартак" 1
Фрэнк Лэмпард: Пулишич продемонстрировал высокий уровень в матче с "Зальцбургом"
"Челси" продлил контракт с Каммингом
Эрик Штоффельсхаус: Шюррле нужно быть в хорошей форме, чтобы проявить себя в России
Агент Джорджевича: Лука может перейти в "Локомотив"? Такой вариант возможен 2
Лукас Моура: очень рад выиграть первый трофей с "Тоттенхэмом" 1
Егор Титов: за 16 лет в "Спартаке" уже сменилось 15 тренеров. Нет стабильности. Это пугает 5
Никита Чернов подписал контракт с "Крыльями Советов" на три года 2
Натхо может перейти в "Рубин" 3
Убытки "Спартака" в 2018 году составили 878 млн рублей 24
РФС: на уровне РПЛ вопрос переноса матча "Спартак" - "Динамо" не обсуждался
Валерий Рейнгольд: боюсь, может сложиться так, что "Спартак" вылетит в ФНЛ 39
В Петербург едет новый Халк? Похоже, РПЛ ждёт главный трансфер лета 15
Анатолий Бышовец: у "Арсенала" есть шансы пройти "Нефтчи" 1
Сергей Семак: травматизм не дает Шатову раскрыть потенциал 1
Агент Джорджевича: Лука может перейти в "Локомотив"? Такой вариант возможен 4
Журналист Marca: Малком получит в "Зените" больше игровых минут и денег, чем имел в Каталонии
СМИ: "Локомотив" предлагал Шюррле на € 1 млн меньше, чем "Спартак" 29
В АПЛ судьи не смогут смотреть видеоповтор одного момента больше 3 раз
Матч "Спартак" - "Динамо" перенесен не будет 20
Клопп поделился ожиданиями от игры с "Манчестер Сити" 1
Худшая команда Великобритании выиграла впервые за 840 дней 1
Сергей Семак: жалоба "Оренбурга" на судейство в игре с "Зенитом" - это их право 6
Все новости