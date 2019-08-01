Новичок "Спартака" Андре Шюррле в интервью немецким СМИ прокомментировал свой переход в московский клуб.
28-летний немец арендован красно-белыми у дортмундской "Боруссии" на год с возможностью выкупа.
"Я не чувствовал давления по поводу принятия решения как можно быстрее. Когда поступило предложение от "Спартака", мы провели интенсивные переговоры и добились хорошего результата. "Спартак" — это клуб с традициями, хорошо организованный и с амбициозными целями. Москва — новый опыт. Язык здесь, конечно, нелегкий, но это не станет для меня препятствием, мне интересно узнавать новое", — цитирует Шюррле Kicker.
Sport24.ru
Андре Шюррле: "Спартак" - это хорошо организованный клуб с амбициозными целями
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