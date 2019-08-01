Андре Шюррле: "Спартак" - это хорошо организованный клуб с амбициозными целями

Новичок "Спартака" Андре Шюррле в интервью немецким СМИ прокомментировал свой переход в московский клуб.28-летний немец арендован красно-белыми у дортмундской "Боруссии" на год с возможностью выкупа."Я не чувствовал давления по поводу принятия решения как можно быстрее. Когда поступило предложение от "Спартака", мы провели интенсивные переговоры и добились хорошего результата. "Спартак" — это клуб с традициями, хорошо организованный и с амбициозными целями. Москва — новый опыт. Язык здесь, конечно, нелегкий, но это не станет для меня препятствием, мне интересно узнавать новое", — цитирует Шюррле Kicker.