Полузащитник Никита Чернов прокомментировал свой переход из ЦСКА в "Крылья Советов". 23-летний футболист подписал контракт с самарцами, рассчитанный на три года.
"Коллектив отличный, со всеми уже познакомился, кого-то знал до этого, так что, думаю, c адаптацией проблем не будет. Когда появился вариант с "Крыльями", я сразу согласился. Я уже три раза был в аренде, и переезд на новое место для меня не в новинку, но теперь, когда состоялся полноценный трансфер, тяжело. Раньше, когда в аренду уходил, знал, что вернешься к ребятам, есть о чем поговорить. А теперь понимаешь — обратно не вернешься, надо обживаться на новом месте, приносить пользу команде. На ближайшие три года я — игрок "Крыльев Советов".
Самара — очень красивый город, много ассоциаций с Волгоградом, красивая набережная, все по-родному, по-домашнему. Буду гулять, открывать новые места и знакомиться с культурой города", — цитирует Чернова пресс-служба клуба.
Никита Чернов: раньше знал, что вернусь из аренды в ЦСКА, а теперь я на три года игрок "Крыльев"
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