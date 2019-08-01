Геннадий Орлов: полицейские на стадионах раздражают. Они и создают столкновения

Известный российский телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал решение Премьер-лиги, которая отказалась переносить матч 4-го тура "Спартак" - "Динамо" по просьбе МВД.Ранее начальник Главного управления МВД России по Москве Олег Баранов обратился к руководству РПЛ с просьбой перенести матч из-за акции протеста оппозиции в столице, которая запланирована на 3 августа."Это абсолютно правильное решение лиги. Чем больше полицейских, тем больше раздражения. Их должно быть как можно меньше. Вы же знаете, что по правилам ФИФА и УЕФА полицейским и другим вооруженным людям в форме запрещено появляться на арене. А у нас нет-нет, да проникают.На самом деле они должны быть за пределами арены. Если необходима безопасность, то, пожалуйста, переоденьтесь в штатское. Не военнизируйте футбол. Полиция и создает столкновения. Она должна находиться за пределами трибун.Если уж что-то произойдет, то у каждого клуба есть служба безопаности, волонтеры. Когда человека в форме — он, естественно, раздражает. Такова психология, менталитет. Причем такое во всех странах мира происходит", — сказал Орлов в эфире "Эха Москвы".