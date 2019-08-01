Габриэл Барбоза - об интересе "Динамо": мое будущее зависит не от меня

Нападающий "Интера" Габриэл Барбоза, который сейчас выступает на правах аренды за "Фламенго", предположил, как сложится его дальнейшая карьера. Ранее появилась информация, что "Динамо" предлагает за 22-летнего бразильца 12 миллионов евро, а также еще 3 миллиона в виде возможных бонусов. "Интер" хочет выручить от сделки 20 миллионов."Мое будущее зависит не от меня. Все знают, что у меня есть контракт с "Интером", который рассчитан еще на два года. Срок аренды во "Фламенго" подходит к завершению в конце этого года... Надеюсь, что оставшиеся матчи принесут мне положительные эмоции", - цитирует Барбозу Football Italia.