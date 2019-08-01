Роман Широков: в последний год Каррера ничего сверхъестественного не показал

Бывший полузащитник "Спартака" и экс-спортивный директор "Динамо" Роман Широков рассказал о предстоящем дерби 4-го тура чемпионата России.– Да ничего еще не потеряно. И нынешний главный тренер способен выправить. Почему нет? Прошло всего три тура. "Спартак" проиграл один раз.– Ну да, по большому счету, относительно цельным получился только матч с "Ростовом". В двух других встречах москвичи не показали того, что от них ждали.– В "Спартаке" возможно все. Можно и Карреру вернуть. Почему нет?– Честно говоря, в свой последний, самостоятельный год ничего сверхъестественного как тренер он не показал. Не знаю. Может быть, пересмотрел свои взгляды или что-то еще. Но если его убрали, значит, у руководства были свои основания.