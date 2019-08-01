Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко прокомментировал итог ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с "Нефтчи".
"В обороне мы много наошибались. "Нефтчи" нас обошел по голам. Я не стал бы связывать это поражение с тем, что мы недостаточно опытны. Наши футболисты выступают в своих сборных, и для них участие в еврокубках не должно быть сюрпризом.
У "Нефтчи" хорошие шансы пройти еще дальше. У них хороший главный тренер, сама команда опытная. Когда-то Роберто Бордин тренировал молдавский "Шериф", который играл против российской команды.
Я беру всю вину за поражение на себя. Никаких вопрос ни к судейству, ни к чему нет. "Нефтчи" заслужил эту победу. Нам же нужно было реализовывать свои моменты", - цитирует Черевченко azerisport.com.
Игорь Черевченко: беру всю вину за поражение на себя. Никаких вопрос ни к судейству, ни к чему нет
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