» » Азамат Засеев: решение перейти в "Аланию" принял после звонка Габулова

Азамат Засеев: решение перейти в "Аланию" принял после звонка Габулова

Полузащитник Азамат Засеев, игравший в "Уфе" с 2011 года, рассказал, почему решил досрочно покинуть команду и перейти во владикавказскую "Аланию".

"Я еще не все сказал на футбольном поле. У меня еще есть порох в пороховницах. Я замечательно себя чувствую и уверен, что могу приносить пользу. Но на данном этапе я себя здесь выжал. Тренерский штаб видит других людей на моей позиции. А сидеть и ждать — это очень тяжело. Футбол — это эмоции и адреналин. И целый год жить без этого всего, просто тренироваться и сидеть на матчах на скамейке — это не мое. Пусть лучше на скамейке посидит молодой игрок — ему это будет полезнее, чем мне.

Такое решение я принял только после того, как мне из Владикавказа позвонил Габулов Владимир Борисович, который сказал, что надо возрождать осетинский футбол. В другой город я бы не поехал. Тогда я бы остался здесь и начал тренерскую карьеру", - цитирует Засеева пресс-служба "Уфы".

Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
   Опубликовал:
Теги: Засеев Уфа Алания
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Геннадий Орлов: не надо думать, что Малком придет и сразу будет делать спектакли на уровне Азмуна и Дзюбы 3
Фрэнк Лэмпард: Педро - фантастический игрок, его гол получился невероятным
Азамат Засеев: решение перейти в "Аланию" принял после звонка Габулова
Полиция Южной Кореи изучает причины отсутствия Роналду в матче со звездами К-лиги 1
Раджа Наингголан вернется в "Кальяри"
Игорь Черевченко: беру всю вину за поражение на себя. Никаких вопрос ни к судейству, ни к чему нет 1
Андрей Канчельскис поддержал смертные казни: очень поучительно. Что тут неправильного? 2
Луиз Адриано попрощается с фанатами "Спартака" особенным способом 4
Нападающий "Норрчепинга" Ларссон сфотографировался в форме "Спартака" 4
Неймар приступил к тренировкам "ПСЖ" в общей группе
Роман Широков: в последний год Каррера ничего сверхъестественного не показал
Александр Медведев: если бы не были уверены в том, что успеем, концерт и матч не проводились бы впритык
Габриэл Барбоза - об интересе "Динамо": мое будущее зависит не от меня
Роман Широков: пока Шюррле – это вариант Маркизио 8
Карлес Пуйоль может стать спортивным директором "Барселоны"
Андрей Лунин может перейти в "Мальорку"
Криштиану Роналду продал особняк в Португалии бывшему партнеру по сборной Пепе
Диего Симеоне: Фелиш не похож на Роналду
Пассажиров не держат. «Арсенал», провально дебютировав в еврокубках, подпортил сезон другим российским клубам 38
Геннадий Орлов: полицейские на стадионах раздражают. Они и создают столкновения 2
Никита Чернов: раньше знал, что вернусь из аренды в ЦСКА, а теперь я на три года игрок "Крыльев" 3
Суарес и Гризманн игнорировали друг друга на тренировке "Барселоны" 1
"Уфа" объявила об уходе легенды клуба Засеева, который вернется в "Аланию"
Вратарь "Милана" отправился в аренду в "Ливорно"
Новичок "Ливерпуля" извинился за оскорбления в адрес Харри Кейна 2
Появились видео, на котором ОМОН в Ростове со спины нападает на фанатов "Спартака" и бьет их дубинками 76
Егор Титов: позвать Карреру? А почему не Романцева или Ярцева? 4
Неймар отказывается играть за "ПСЖ" 1
Андрей Червиченко: при мне "Спартак" интересовался Серхио Рамосом 18
"Арсенал" объявил о подписании Николя Пепе
Все новости