Полузащитник Азамат Засеев, игравший в "Уфе" с 2011 года, рассказал, почему решил досрочно покинуть команду и перейти во владикавказскую "Аланию".
"Я еще не все сказал на футбольном поле. У меня еще есть порох в пороховницах. Я замечательно себя чувствую и уверен, что могу приносить пользу. Но на данном этапе я себя здесь выжал. Тренерский штаб видит других людей на моей позиции. А сидеть и ждать — это очень тяжело. Футбол — это эмоции и адреналин. И целый год жить без этого всего, просто тренироваться и сидеть на матчах на скамейке — это не мое. Пусть лучше на скамейке посидит молодой игрок — ему это будет полезнее, чем мне.
Такое решение я принял только после того, как мне из Владикавказа позвонил Габулов Владимир Борисович, который сказал, что надо возрождать осетинский футбол. В другой город я бы не поехал. Тогда я бы остался здесь и начал тренерскую карьеру", - цитирует Засеева пресс-служба "Уфы".
Азамат Засеев: решение перейти в "Аланию" принял после звонка Габулова
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»