Новичок "Спартака" полузащитник Андре Шюррле поделился впечатлениями от перехода в стан красно-белых. Столичный клуб арендовал хавбека до окончания сезона-2019/20. Сумма необязательного выкупа, по предварительным данным, составит € 8 млн. "Спартак" будет полностью платить ему зарплату, которая составляет около € 3 млн в год.
- Знаю о России довольно много, потому что российский футбол неплохо освещается в Европе, в том числе и Германии. Российские клубы выступают в Лиге чемпионов, ваша сборная довольна успешна. Теперь мне хочется узнать вашу страну ещё лучше.
Стадион просто супер, к тому же на табло, когда я вышел на поле, запустили видеоролик с моими голами за сборную. Вообще меня очень тепло приняли. Уже не терпится выйти на поле в форме "Спартака" и показать себя. Какой клуб в России считается главным противником "Спартака"? Наверное, "Зенит" или "Динамо". ЦСКА? Я им уже забивал. Было бы неплохо повторить.
Официальный сайт ФК "Спартак"
Шюрле: теперь мне хочется узнать вашу страну ещё лучше
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