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Геннадий Орлов: чем больше полицейских – тем больше раздражения, от болельщиков

Комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном переносе матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" — "Динамо" в связи с запросом МВД.

- Я убеждён, что чем больше полицейских – тем больше раздражения, от болельщиков и от всех тех, кто их окружает.

Полицейских на стадионе должно быть как можно меньше. Не случайно же сейчас по правилам ФИФА и УЕФА всем вооружённым людям в форме запрещено появляться на арене? А у нас нет-нет да проникают. А на самом деле они должны быть все за пределами арены. А здесь, пожалуйста: если есть безопасность – переоденьтесь в штатское, не военизируйте футбол.

Полиция и создаёт столкновения. Она должна находиться за пределами трибун, понимаете? Если уж что-то произойдёт, то там же есть безопасность. У каждого клуба есть служба безопасности, есть волонтёры. Достаточно сейчас людей, которые следят за порядком. Но когда человек в форме, он, естественно, раздражает, такая психология, менталитет людей. Причём во всех странах мира, — сказал Орлов

Эхо Москвы

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Теги: Орлов Спартак Динамо
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