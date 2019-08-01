Геннадий Орлов: чем больше полицейских – тем больше раздражения, от болельщиков

Комментаторвысказался о возможном переносе матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" — "Динамо" в связи с запросом МВД.- Я убеждён, что чем больше полицейских – тем больше раздражения, от болельщиков и от всех тех, кто их окружает.Полицейских на стадионе должно быть как можно меньше. Не случайно же сейчас по правилам ФИФА и УЕФА всем вооружённым людям в форме запрещено появляться на арене? А у нас нет-нет да проникают. А на самом деле они должны быть все за пределами арены. А здесь, пожалуйста: если есть безопасность – переоденьтесь в штатское, не военизируйте футбол.Полиция и создаёт столкновения. Она должна находиться за пределами трибун, понимаете? Если уж что-то произойдёт, то там же есть безопасность. У каждого клуба есть служба безопасности, есть волонтёры. Достаточно сейчас людей, которые следят за порядком. Но когда человек в форме, он, естественно, раздражает, такая психология, менталитет людей. Причём во всех странах мира, — сказал Орлов