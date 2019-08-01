"Пари Сен-Жермен" был заинтересован в Малкоме

"Пари Сен-Жермен" был заинтересован в услугах полузащитника "Барселоны", который в скором времени должен стать игроком "Зенита".Как сообщает итальянский журналист Даниэле Лонго в своём "твиттере", спортивный директор французского клуба Леонардо связался с руководством сине-гранатовых, чтобы провести переговоры о трансфере, однако им не было суждено состояться, поскольку к тому моменту переход 22-летнего бразильца в "Зенит" уже был согласован.Ранее сообщалось, что сумма трансфера Малкома в стан сине-бело-голубых составит € 40 млн плюс € 5 млн в виде бонусов. С петербургским клубом футболист должен подписать контракт сроком на пять лет, по условиям которого он будет зарабатывать € 6,5 млн за сезон.Малком является воспитанником "Коринтианса". В "Барселону" бразилец перешёл из "Бордо" летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 41 млн.