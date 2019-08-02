Джордан Ларссон: Хочу выигрывать титулы со "Спартаком"
Новичок "Спартака", Джордан Ларссон дал первый комментарий в России официальному youtube-каналу красно-белых
- Знаю что "Спартак", самый большой и титулованный в стране клуб. Что "Спартак" также довольно известен и за пределами России. Номер? Майкл Джордан был одним из моих кумиров в детстве. И когда мне в клубе предложили взять игровую футболку с этим номером, я подумал "а почему бы и нет?"
Могу ли я прыгать как Майкл Джордан? Нет. И не думаю что в принципе в Мире есть люди, что в состоянии делать нечто подобное.
- Мой отец (Хенрин Ларсен - прим. ред.) в этой ситуации посоветовал мне довериться интуиции. Я решил перейти именно в "Спартак", поскольку почувствовал что тут во мне действительно заинтересованы. Тут всё очень профессионально, и поэтому я искренне рад что стал частью красно-белой семьи.
Источник: твиттер FCSM
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