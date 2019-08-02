Мак может покинуть "Зенит" из-за Малкома, сообщает агент

Агент полузащитника "Зенита" 28-летнего Роберта Мака Юрай Венглош сообщил, что его клиент может покинуть клуб в случае трансфера футболиста "Барселоны" Малкома.

Роберт Мак. Фото: Риа новости

В России действует лимит на легионеров. Переход Малкома лишь усложнит положение Роберта в команде. Мы пытаемся решить эту проблему, но мы начали до истории с Малкомом