Мак может покинуть "Зенит" из-за Малкома, сообщает агент

В России действует лимит на легионеров. Переход Малкома лишь усложнит положение Роберта в команде. Мы пытаемся решить эту проблему, но мы начали до истории с Малкомом
приводит слова агента Sport.sk
По словам агента, Роберт хотел бы продолжить карьеру в "Зените", но его шансы в связи с новым лимитом на подобное продолжение карьеры будут крайне малы на фоне прихода в команду Малкома. По этой причине игрок уже начинает искать новые, другие варианты продолжения своей карьеры.
- В течении двух недель мы определимся по этому вопросу, заявил агент футболиста.
Источник: Sport.sk