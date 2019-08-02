Михаил Ходорковский поддержал избитых ОМОНом фанатов "Спартака": готов помочь пострадавшим от этих уродов

Ростовский ОМОН избивает фанатов "Спартака". Видео с камер. pic.twitter.com/554feOvaWc — 42live (@hiispiir) August 1, 2019

Бывший владелец нефтяной корпорации ЮКОС и в прошлом богатейший человек России Михаил Ходорковский заявил, что готов нанять адвоката для защиты прав болельщиков "Спартака", которые были избиты сотрудниками ОМОНа в Ростове-на-Дону.Инцидент случился 20 июля после матча 2-го тура Премьер-лиги "Ростов" - "Спартак" (2:2). По окончании игры фанатов "Спартака" удерживали в подтрибунном помещении, после чего атмосфера накалилась и в ситуацию вмешался ОМОН, который начал избивать болельщиков. В связи с этим «Спартак» обратился в генеральную прокуратуру.«Готов помочь с адвокатом пострадавшим от этих уродов. За такие «тренировки» надо гнать поганой метлой и организаторов и исполнителей», — написал Ходорковский в твиттере.Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) сегодня рассмотрит инцидент с болельщиками «Спартака» и может вынести решение о наказании одной из сторон за неудовлетворительную работу по обеспечению безопасности матча.Напомним, что Ходорковский отсидел в тюрьме больше 10 лет по обвинению в экономических преступлениях. После помилования президентом РФ в декабре 2013 года он уехал в Берлин и с тех пор в Россию не возвращался. Последние несколько лет Ходорковский живет в Лондоне и занимается политикой, образованием и медиа.