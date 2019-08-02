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ЦСКА отклонил предложение "Кристал Пэлас" по Чалову

ЦСКА отклонил предложение "Кристал Пэлас" по нападающему Федору Чалову, утверждает Sky Sports.

Ранее сообщалось, что английский клуб был готов заплатить 14 миллионов фунтов стерлингов за 21-летнего футболиста. В игроке был заинтересован лично главный тренер команды Рой Ходжсон.

Ранее в прессе появилась информация, что "Монако", "Лацио", "МЮ", "Ман Сити", "Ливерпуль", "Севилья" интересуются нападающим ЦСКА.

"СЭ"

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Теги: ЦСКА Чалов Кристал Пэлас
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