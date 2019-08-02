ЦСКА отклонил предложение "Кристал Пэлас" по нападающему Федору Чалову, утверждает Sky Sports.
Ранее сообщалось, что английский клуб был готов заплатить 14 миллионов фунтов стерлингов за 21-летнего футболиста. В игроке был заинтересован лично главный тренер команды Рой Ходжсон.
Ранее в прессе появилась информация, что "Монако", "Лацио", "МЮ", "Ман Сити", "Ливерпуль", "Севилья" интересуются нападающим ЦСКА.
"СЭ"
ЦСКА отклонил предложение "Кристал Пэлас" по Чалову
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