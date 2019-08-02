Полузащитник "Зенита" и сборной России Александр Ерохин считает, что среди игроков национальной команды большой популярностью среди девушек пользуется форвард Артем Дзюба.
"Кому из футболистов сборной чаще всего улыбаются девушки? Конечно, сейчас – Артему Дзюбе. Кто из футболистов национальной команды самый красивый, по мнению вашего окружения? Честно говоря, никогда не обсуждал этот вопрос с моим окружением", - цитирует Ерохина RT.
Александр Ерохин считает, что девушки чаще всего улыбаются Дзюбе
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