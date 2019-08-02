Осужденные по делу о драках в центре Москвы полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин и его брат Кирилл подали в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщили в Алексеевском районном суде Белгородской области.
"Сегодня, 2 августа, в суде зарегистрированы заявления Александра Александровича Кокорина, Павла Константиновича Мамаева и Кирилла Кирилловича Кокорина об условно-досрочном освобождении от лишения свободы", - говорится в сообщении агентства городских новостей "Москва".
Ранее стало известно, что Мамаев должен выйти на свободу 6 ноября 2019 года, а Кокорин задержится в колонии на один месяц дольше товарища — до 7 декабря.
Кокорин и Мамаев подали в суд ходатайство об УДО
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