Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров сообщил, что полузащитник команды Денис Глушаков не сыграет в 4-м туре чемпионата России против "Оренбурга". Встреча пройдет 5 августа.
– Глушаков в понедельник сыграет? – вопрос Айдамирову.
– Нет.
– Почему?
– Восстанавливается после травмы. Как будет готов, тогда и сыграет.
– Только в этом дело?
– Конечно. А в чем еще?
– Появлялась информация, что из-за споров в семье он не тренируется.
– Причем здесь споры в семье и команда? Никакого отношения к спорам это не имеет. У него был микронадрыв мышцы. Как будет готов, станет приносить пользу команде.
– К пятому туру он восстановится?
- Надеемся, что да.
"СЭ"
Ахмед Айдамиров: Глушаков не сыграет в этом туре. Дело в микронадрыве мышцы, а не в спорах с семьей
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»