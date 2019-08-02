Ахмед Айдамиров: Глушаков не сыграет в этом туре. Дело в микронадрыве мышцы, а не в спорах с семьей

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров сообщил, что полузащитник команды Денис Глушаков не сыграет в 4-м туре чемпионата России против "Оренбурга". Встреча пройдет 5 августа.– Нет.– Восстанавливается после травмы. Как будет готов, тогда и сыграет.– Конечно. А в чем еще?– Причем здесь споры в семье и команда? Никакого отношения к спорам это не имеет. У него был микронадрыв мышцы. Как будет готов, станет приносить пользу команде.- Надеемся, что да.