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"ПСЖ" пытался купить Малкома у "Барселоны" во время его переговоров с "Зенитом"

Нападающий "Барселоны" Малком мог продолжить карьеру в "ПСЖ", сообщает RMC Sport.

Спортивный директор парижского клуба Леонардо этим летом связывался с Малкомом по поводу его возможного трансфера.

Однако эта сделка так и не состоялась, а Малком в ближайшее время подпишет контракт с "Зенитом". Ожидается, что стоимость перехода бразильца составит 40 млн евро плюс 5 млн в качестве бонусов.

Sport24.ru

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Теги: ПСЖ Малком Барселона Зенит Лига 1 Ла Лига
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