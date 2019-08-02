Нападающий "Барселоны" Малком мог продолжить карьеру в "ПСЖ", сообщает RMC Sport.
Спортивный директор парижского клуба Леонардо этим летом связывался с Малкомом по поводу его возможного трансфера.
Однако эта сделка так и не состоялась, а Малком в ближайшее время подпишет контракт с "Зенитом". Ожидается, что стоимость перехода бразильца составит 40 млн евро плюс 5 млн в качестве бонусов.
Sport24.ru
"ПСЖ" пытался купить Малкома у "Барселоны" во время его переговоров с "Зенитом"
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