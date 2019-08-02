"ПСЖ" пытался купить Малкома у "Барселоны" во время его переговоров с "Зенитом"

Нападающий "Барселоны" Малком мог продолжить карьеру в "ПСЖ", сообщает RMC Sport.Спортивный директор парижского клуба Леонардо этим летом связывался с Малкомом по поводу его возможного трансфера.Однако эта сделка так и не состоялась, а Малком в ближайшее время подпишет контракт с "Зенитом". Ожидается, что стоимость перехода бразильца составит 40 млн евро плюс 5 млн в качестве бонусов.