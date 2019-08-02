«Появление такого игрока в России – исключение из правил». «Зенит» презентовал главный трансфер лета

Эпопея с переездом футболиста «Барселоны» в Санкт-Петербург шла к концу медленно, но верно. Семак, Медведев, Илюхина и болельщики счастливы усилению под Лигу чемпионов.

Ultra proud to have had you with us Malcom. Now go bring all that greatness to the Russian league ? Good luck at @fczenit_en ? https://t.co/5lCyHAQ0zx — AS Roma English (@ASRomaEN) August 2, 2019

«Мы действуем в строжайшем соответствии с принципами фейр-плей. Это приобретение не входит в конфликт с ними. Более того, у нас есть запас, чтобы сделать еще приобретение. Зарплата Малкома — на уровне с лидерами «Зенита». Цифра в 6 миллионов, которая, названа в СМИ, не соответствует действительности. Что касается суммы трансфера, то, пользуясь правилам округления снизу вверх, примерно 40».

«Понимаем уровень конкуренции в «Барселоне» и его недостаточное игровое время. На данном этапе Малком принял решение перейти в наш клуб, чему мы очень рады, поскольку в нынешнее время, когда многие европейские клубы могут позволить платить хорошие деньги, появление футболиста такого уровня в России — скорее исключение из правил.



Условия нового лимита предполагают, что все легионеры — очень и очень сильные. Других вариантов просто не существует. И для этой Лиги чемпионов, и для будущего сезона с новым лимитом нужны очень сильные легионеры, к которым я могу причислить Малкома».

«Мне нравится, что Малком действует на разных позициях. Не надо привязывать его только к правому флангу. Если вы заметили, в «Зенит» многие играют не на своих позициях. На сегодняшний день у нас не очень много вариантов менять тактическую схему. Надеюсь, в будущем потом после появления ещё пары игроков, таких вариантов станет больше».

«Мы действительно рассматривали кандидатуру Фернандеса под Лигу Чемпионов, однако цена, как нам показалось, была завышена и несопоставима с фактическим уровнем и дальнейшей перспективой. Понимание того, что необходимость в игроке такого плана никуда не исчезла, привела нас к Малкому, молодому игроку из "Барселоны", цена за которого оказалось сопоставимой с его возможностями, игровым потенциалом и перспективой на будущее».

«Рад быть здесь. Надеюсь как можно скорее начну играть, забивать и приносить радость болельщикам. Видел, как здесь много туристов, а так бывает только в лучших городах мира. Хочу, чтобы у меня все получилось в Петербурге, хочу проявить себя и показать все, на что способен. «Зенит» — это большой и известный в Европе клуб.



14 июля мы начали тренироваться с «Барселоной». Недавно уже провел полноценный матч, и, в принципе, уже готов. Тем более, если главный тренер примет решение выпустить меня на поле».