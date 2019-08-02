«Появление такого игрока в России – исключение из правил». «Зенит» презентовал главный трансфер лета

Год назад «Барса» перехватила Малкома у «Ромы» буквально из самолёта – и «Зенит» не преминул возможностью подколоть «Рому» в презентационном ролике новичка: смотреть внимательно.
It's official! #DavaiMalcom pic.twitter.com/98VzpjQmhk— FC Zenit in English? (@fczenit_en) August 2, 2019
Римляне оперативно отреагировали: «Очень гордимся тем, что ты был с нами, Малком. А теперь покажи все это величие в российской лиге. Удачи в «Зените»
Ultra proud to have had you with us Malcom. Now go bring all that greatness to the Russian league ? Good luck at @fczenit_en ? https://t.co/5lCyHAQ0zx— AS Roma English (@ASRomaEN) August 2, 2019
Однако сделка всё же завершена – и кое-что о цифрах трансфера Медведев рассказал.
«Мы действуем в строжайшем соответствии с принципами фейр-плей. Это приобретение не входит в конфликт с ними. Более того, у нас есть запас, чтобы сделать еще приобретение. Зарплата Малкома — на уровне с лидерами «Зенита». Цифра в 6 миллионов, которая, названа в СМИ, не соответствует действительности. Что касается суммы трансфера, то, пользуясь правилам округления снизу вверх, примерно 40».
Впрочем, «Барселона» чуть раньше на своём сайте объявила, что получит за трансфер Малкома 40 миллионов евро и ещё 5 может получить бонусами. Несостыковочка.
Сергея Семака суммы волновали несильно: главное, он получил отличное усиление для своей команды. По словам тренера, дебют Малкома может состояться уже в игре с «Краснодаром».
«Понимаем уровень конкуренции в «Барселоне» и его недостаточное игровое время. На данном этапе Малком принял решение перейти в наш клуб, чему мы очень рады, поскольку в нынешнее время, когда многие европейские клубы могут позволить платить хорошие деньги, появление футболиста такого уровня в России — скорее исключение из правил.
Условия нового лимита предполагают, что все легионеры — очень и очень сильные. Других вариантов просто не существует. И для этой Лиги чемпионов, и для будущего сезона с новым лимитом нужны очень сильные легионеры, к которым я могу причислить Малкома».
Условия нового лимита предполагают, что все легионеры — очень и очень сильные. Других вариантов просто не существует. И для этой Лиги чемпионов, и для будущего сезона с новым лимитом нужны очень сильные легионеры, к которым я могу причислить Малкома».
Также Семак сообщил, что некоторые иностранцы команду покинут, а ещё одного легионера клуб рассчитывает приобрести.
«Мне нравится, что Малком действует на разных позициях. Не надо привязывать его только к правому флангу. Если вы заметили, в «Зенит» многие играют не на своих позициях. На сегодняшний день у нас не очень много вариантов менять тактическую схему. Надеюсь, в будущем потом после появления ещё пары игроков, таких вариантов станет больше».
Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина в интервью Р-Спорт рассказала о том, что бразилец выступил в качестве альтернативы русскому бразильцу – Марио Фернандесу.
«Мы действительно рассматривали кандидатуру Фернандеса под Лигу Чемпионов, однако цена, как нам показалось, была завышена и несопоставима с фактическим уровнем и дальнейшей перспективой. Понимание того, что необходимость в игроке такого плана никуда не исчезла, привела нас к Малкому, молодому игроку из "Барселоны", цена за которого оказалось сопоставимой с его возможностями, игровым потенциалом и перспективой на будущее».
Ну а сам Малком по традиции похвалил новый клуб и город, в котором он будет играть, а также рассказал о своей нынешней готовности.
«Рад быть здесь. Надеюсь как можно скорее начну играть, забивать и приносить радость болельщикам. Видел, как здесь много туристов, а так бывает только в лучших городах мира. Хочу, чтобы у меня все получилось в Петербурге, хочу проявить себя и показать все, на что способен. «Зенит» — это большой и известный в Европе клуб.
14 июля мы начали тренироваться с «Барселоной». Недавно уже провел полноценный матч, и, в принципе, уже готов. Тем более, если главный тренер примет решение выпустить меня на поле».
14 июля мы начали тренироваться с «Барселоной». Недавно уже провел полноценный матч, и, в принципе, уже готов. Тем более, если главный тренер примет решение выпустить меня на поле».
Возможно, уже завтра мы увидим Малкома в деле на «Матч ТВ», а на «Зенит ТВ» новичок петербуржцев уже побывал.
При подготовке публикации использованы материалы официального сайта ФК «Зенит».