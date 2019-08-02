Сегодня состоялось заседание палаты по разрешению споров Российского футбольного союза, на котором рассматривалось заявление бывшего полузащитника московского "Динамо" Ивана Темникова о выплате компенсации за досрочное расторжение контракта.
Решением палаты по разрешению споров в удовлетворении требований игрока было отказано.
30-летний Темников выступал за "Динамо" с 2016 года. 4 июля клуб объявил о расторжении договора по соглашению сторон. Темников сейчас выступает за "Нижний Новгород".
Sport24.ru
РФС отклонил заявление экс-футболиста "Динамо" о компенсации за досрочное расторжение контракта
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»