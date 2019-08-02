Томас Цорн: аренда Шюррле – с правом выкупа. Но это не обязательный выкуп

"Спартак" не обязан выкупать у дортмундской "Боруссии" права на нападающего Андре Шюррле после истечения арендного соглашения, сообщил на пресс-конференции генеральный директор московского клуба Томас Цорн.– Это аренда с правом выкупа. Это не обязательный выкуп. Мы дожны принять решение до 15 мая. По сумме трансфера мы на сайте публиковали те суммы, которые можем. Все остальное – конфиденциальные договоренности с клубом.