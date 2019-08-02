Матч 2-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Спартаком" (2:2) был организован с нарушением регламентов безопасности, санкции за подобные просчеты должны быть ужесточены.
Встреча состоялась 20 июля в Ростове-на-Дону. Фанаты красно-белых долго не могли покинуть "Ростов Арену". После того, как болельщики выразили свое недовольство нахождением в подтрибунном помещении, их окружили сотрудники ОМОН, которые применяли дубинки и электрошокеры.
КДК РФС наказал "Ростов" штрафом в размере 650 тысяч рублей и двумя матчами на нейтральном поле условно. "Спартак" был оштрафован на 150 тысяч рублей за неподобающее поведение болельщиков во время матча.
"РФС ознакомился с решением КДК. Мы считаем, что матч был организован с нарушением регламентов безопасности, принимающая сторона допустила серьезные ошибки. РФС продолжит работу по актуализации нормативной базы. Мы считаем, что система санкций за ошибки в организации матчей должна быть ужесточена. Необходимо повысить ответственность всех сторон, имеющих отношения к безопасности на стадионах, принимающих матчи РПЛ и других профессиональных футбольных лиг", - говорится в сообщении РФС.
РФС – об игре "Ростова" и "Спартака": санкции за ошибки в организации матчей должны быть ужесточены
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»