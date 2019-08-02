Председатель совета директоров "Зенита" Елена Илюхина рассказала, почему клуб отказался от приобретения 28-летнего защитника ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса.
– Весной ходили слухи об интересе "Зенита" к защитнику ЦСКА Марио Фернандесу. По нему велись переговоры?
– Мы действительно рассматривали кандидатуру Фернандеса под Лигу чемпионов, однако цена, как нам показалось, была завышена и несопоставима с фактическим уровнем и дальнейшей перспективой. Понимание того, что необходимость в игроке такого плана никуда не исчезла, привела нас к Малкому, молодому игроку из "Барселоны", цена за которого оказалось сопоставимой с его возможностями, игровым потенциалом и перспективой на будущее.
"РИА Новости"
В "Зените" подтвердили, что клуб интересовался Марио Фернандесом
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