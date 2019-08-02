Сергей Семак: вероятность, что Малком попадет в заявку на игру с "Краснодаром", большая

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что новичок команды Малком может попасть в заявку на матч 4-го тура премьер-лиги против "Краснодара".– Прикидывали, конечно. У нас вообще мало футболистов, которые играют только на своих позициях. Мне нравятся игроки, которые умеют действовать на разных позициях.– Вероятность большая, что попадет в заявку. Если это произойдет, то и вероятность появления на поле достаточно большая. Посмотрим, надеюсь он сможет принять участие в игре. А сколько времени получит – будем решать завтра.