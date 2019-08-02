» » Крыховяк признан болельщиками "Локомотива" лучшим игроком июля

Крыховяк признан болельщиками "Локомотива" лучшим игроком июля

Полузащитник Гжегож Крыховяк признан болельщиками "Локомотива" лучшим игроком июля.

Футболист принял участие во всех четырёх матчах команды. 6 июля состоялся матч за Суперкубок России, в котором "Локомотив" победил «Зенит» со счётом 3:2. Затем подопечные Юрия Сёмина провели 3 игры в рамках национального первенства. На своём поле «железнодорожники» сыграли вничью с "Рубином" (1:1) и победили "Тамбов" (2:1), а в гостях уступили ЦСКА — 0:1.

Крыховяк по итогам опроса набрал 8289 голосов — это 49,1%. Второе место занял Алексей Миранчук (41,1%), а замкнул тройку лучших Дмитрий Баринов (5,2%). Далее расположились Эдер – 511 голосов или 3,03% и Ведран Чорлука – 241 голос или 1,4%. Всего в голосовании приняли участие 16 867 человек.

ФК Локомотив

Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
   Опубликовал:
Теги: Крыховяк Локомотив
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Манчестер Сити" не собирается продавать Зане в "Баварию" менее чем за € 150 млн
Месси отстранён от выступлений за сборную Аргентины
Крыховяк признан болельщиками "Локомотива" лучшим игроком июля
Петр Авен признался, что не готов управлять "Спартаком" 5
Пауло Дибала отказался переходить в "МЮ"
Петр Авен: "Зенит" стал выдающейся командой. Буду рад, если они выйдут в полуфинал ЛЧ в этом сезоне 1
Гвардиоле не понравились слова Клоппа о финансовых возможностях "Ман Сити": это неправда!
Вратарь "Манчестер Сити" Браво купил 4 дома чилийским семьям, оставшимся без жилья из-за пожаров 1
Адвокат Мамаева: лично я не подавал заявление на УДО. Может, подал Павел 3
Игорь Коновалов: еще рано говорить о лидерстве "Рубина" 1
Валерий Газзаев: вылет "Арсенала" из Лиги Европы – показатель состояния российского футбола 6
Газзаев в Красноярске. Анонс 6-го тура ФНЛ 1
"Рома" поздравила Малкома с переходом в "Зенит", несмотря на сорвавшийся в прошлом трансфер 4
"Манчестер Юнайтед" согласовал с "Лестером" самый дорогой трансфер защитника в истории 1
Сумасшедшая суббота. Превью четвёртого тура РПЛ
Александр Медведев: зарплата Малкома будет на уровне лидеров "Зенита". Сумма трансфера – примерно 40 миллионов евро 1
Сергей Семак: до закрытия трансферного окна появится еще один игрок, который будет соответствовать уровню ЛЧ 16
"Зенит" будет платить "Барселоне" за Малкома пять лет, у клуба нет никаких проблем с финансовым fair play 5
Сергей Хусаинов – о женщине-судье: это говорит о невысокой значимости матча 4
Малком будет выступать в "Зените" под 8-м номером 7
Малком: готов выйти на поле в матче с "Краснодаром" – если тренер примет такое решение 2
Сергей Семак: вероятность, что Малком попадет в заявку на игру с "Краснодаром", большая
В "Зените" подтвердили, что клуб интересовался Марио Фернандесом 22
Тренер АЗ: Тил на пути в Россию 3
Малком: надеюсь как можно скорее начать забивать и приносить радость болельщикам "Зенита" 2
РФС – об игре "Ростова" и "Спартака": санкции за ошибки в организации матчей должны быть ужесточены 3
Сергей Семак рассказал про Малкома: появление игрока такого уровня в России – исключение из правил 6
Томас Цорн - о трансфере Тила в "Спартак": имейте терпение 5
Томас Цорн: аренда Шюррле – с правом выкупа. Но это не обязательный выкуп
Джордан Ларссон: по номеру можно понять, что меня вдохновляет Майкл Джордан" 4
Все новости