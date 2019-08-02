Агент Роберта Мака: рассматриваем предложение от "Бешикташа"

Юрас Венглос, агент полузащитника "Зенита" Роберта Мака, сообщил, что его клиент намерен сменить клуб. У игрока есть несколько предложений, в том числе от "Бешикташа".



- Да, нам поступило предложение от "Бешикташа"… Но у нас есть и другие варианты. Мой клиент — очень ценный игрок, предложения поступают со всей Европы. Но после перехода в "Зенит" Малкома ему было бы сложно получить шанс в команде. Мы хотим уйти в клуб, где он будет играть в стартовом составе. "Бешикташ"— один из вариантов… Примем окончательное решение в ближайшие дни и всё объясним, — сказал Венглос.