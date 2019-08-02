Ярослав Ракицкий: пускай скептики балаболят пусть что хотят — мне на это всё равно

Защитник "Зенита"поделился мнением о первых шести месяцах, проведённых в стане сине-бело-голубых.- Получилось, как я и рассчитывал. Ведь когда только пришёл — сразу сказал, что хочу стать чемпионом. Мы им и стали. Значит всё хорошо прошло. А адаптация — её, считайте, и не было. Теперь надо защищать титул в новом сезоне. Если сделаем и это — будем большие молодцы. Ещё надо в Лиге чемпионов достойно выступить.Перед переходом читал скептиков. Меня не оскорбляли, просто, наверно, эти люди больше понимают в футболе. Или не верили в футболиста Ракицкого. Пусть так думают и дальше, пусть не любят, говорят, что им нравится. У меня есть семья, друзья, близкие, которые в меня верят. Как и я сам. Могу играть на высоком уровне ещё порядка 5 лет. Тем более опыт уже есть. Никаких проблем тут не вижу. А балаболят пусть что хотят — мне на это всё равно.30 лет для центрального защитника можно считать расцветом, пиком карьеры. Тем более какие-то малолетние шаги в футболе уже прошёл. Так что — играй! Скажу больше — сейчас, здесь, в "Зените" я кайфую. Сумасшедший по красоте город, прекрасный стадион, на который по 50-60 тысяч человек ходит, болельщики потрясающие. Мне здесь очень хорошо.Что касается предстоящей игры с "Краснодаром". Нет такой команды, которая с первого тура начинает с места в карьер, а потом держится на пике формы до декабря. С каждой игрой мы прибавляем, постепенно набираем. Тренеры за нами в этом смысле очень внимательно наблюдают. Что касается "Краснодара", у них сейчас очень важный отрезок — скоро отборочный раунд в Лиге чемпионов. Посмотрим как всё сложится. Но мы, я считаю, к Лиге чемпионов подойдём в хорошем состоянии."Краснодар" приезжает к нам, на наш прекрасный стадион. Он будет почти полным. Мы должны порадовать болельщиков, заработать три очка. Если так и произойдёт — значит наша игра будет хорошей, — сказал Ракицкий.