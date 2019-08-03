Рональд де Бур: мне жаль, что Тиль уезжает в "Спартак"

Бывший игрок сборной Нидерландовподелился мнением о возможном переходе полузащитника клуба "АЗ Алкмар"в "Спартак".- Жаль, но это его выбор. Мы теряем его из виду. Конечно, тренеры сборной будут следить за ситуацией. Но, думаю, если ты играешь в одной из лучших команд Нидерландов, шансов попасть в сборную больше. Думаю, он мог бы добиться здесь большего. Возможно, он достигнет вершины другим путём. Я это понимаю. Вижу в Тиле пример для многих мальчиков из Нидерландов. Он усердно работает, он знает, на что способен и что может сделать. Думаю, это хороший вызов для него. Он ещё довольно молод, — сказал де Бур.