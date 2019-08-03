Геннадий Орлов: Заболотный не стал верить руководству "Сочи" при выборе клуба

Спортивный комментаторрассказал, почему нападающийотказался переходить в "Сочи" и решил выступать за вторую команду "Зенита".- Расскажу про Антона Заболотного. Почему он не пошёл в "Сочи"? В принципе, ему предложили контракт, клуб его ждал, а он ответил, что не пойдёт туда. Заболотный сказал: "Я увидел, что в руководстве этого клуба есть люди, которые были в "Тосно". Не верю им, не верю, что они будут долго существовать". То есть этих людей терпеть невозможно, даже выработанный иммунитет ему не помогает. Поэтому сейчас Антон в "Зените-2", — сказал Орлов