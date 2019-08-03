Стали известны стартовые составы "Урала" и "Ростова" на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги.
"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Фидлер, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Эль-Кабир, Августиняк, Панюков.
Запасные: Баклов, Насыров, Поляков, Бавин, Магомадов, Голубцов, Егорычев, Шаболин, Погребняк, Ильин, Юсупов.
"Ростов": Песьяков, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов, Байрамян, Ерёменко, Попов, Норманн, Шомуродов.
Запасные: Бабурин, Фролкин, Логашов, Вилюш, Зуев, Глебов, Хаджикадунич, Саплинов, Долгов, Сигурдарсон.
"Урал" - "Ростов": стартовые составы
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