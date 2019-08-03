Питерский "Зенит" заявил Малкома на сезон в Российской Премьер-лиге

"Зенит" заявил новичка команды вингерана сезон в Российскую Премьер-Лигу. Таким образом, Малком сможет дебютировать в составе петербургской команды в матче 4-го тура РПЛ с "Краснодаром", который состоится сегодня, 3 августа, на стадионе "Газпром Арена".Ранее сообщалось, что трансфер 22-летнего игрока обошёлся сине-бело-голубым в € 40 млн и ещё € 5 млн в виде бонусов. По условиям личного соглашения с петербургским клубом, футболист, предположительно, будет зарабатывать € 6,5 млн за сезон.