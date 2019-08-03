"Урал" не смог удержать победу в матче с "Ростовом"

В матче 4-го тура чемпионата России "Урал" и "Ростов" сыграли вничью со счетом 2:2.

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Чемпионат России



4 тур



"Урал" - "Ростов" 2:2



Голы: Панюков, 14, Шомуродов, 67, Ильин, 81, Сигурдарсон, 85



"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Фидлер, Димитров (Егорычев, 82), Емельянов, Бикфалви, Эль-Кабир (Бавин, 33), Аугустыняк, Панюков (Ильин, 72).



"Ростов": Песьяков, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов (Сигурдарсон, 61), Байрамян (Саплинов, 72), Ерёменко, Попов, Норманн, Шомуродов.