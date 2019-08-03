"Локомотив" на 94-й минуте вырвал победу над "Крыльями"

В матче 4-го тура чемпионата России "Локомотив" на выезде одержал победу над "Крыльями Советов" - 2:1.



Чемпионат России



4 тур



Голы: Смолов, 16, Соболев, 88, Крыховяк, 90+4



"Крылья Советов": Рыжиков, Анюков (Зиньковский, 66), Комбаров, Чернов, Карпов, Гацкан, Тимофеев (Гынсарь, 74), Кабутов, Мияйлович (Радонич, 79), Канунников, Соболев.



"Локомотив": Гилерме, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука (Мурило, 85), Хёведес, Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Смолов.



Предупреждения: Жемалетдинов, 13, Баринов, 17, Анюков, 21, Чернов, 58, Карпов, 71, Гацкан, 84, Радонич, 86