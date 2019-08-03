Юрий Семин: очень интересный и драматичный матч

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал победу над "Крыльями Советов" (1:0), передает корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.

- Очень интересный и драматичный матч. Хорошо, что закончился для нас победой. Очень важный момент, особенно когда мы пропустили, можно было бы расстроиться, очень долго переживать и пропустить второй. Но игроки молодцы, провели после этого гола несколько атак и молодцы Крыховяк и Жемалетдинов, создали этот гол. Мы играли очень хорошо, но нужен был второй гол. Не могли забить. Но в обороне мы "на ноль" в последнее время не играем. Будем работать.



- Хеведес сегодня играл в центре обороны. Можно ли считать, что он будет основным и довольны ли вы его игрой?



- У нас очень маленький состав. И все будут играть. Одни больше, другие меньше. В течение недельного цикла будем это определять. Хеведес сыграл блестяще.



- Что с Чорлукой? Он уходил, держась за пах.



- Микроповреждение. Завтра будет ясно.



- Как вам поле сегодня?



- В хорошем состоянии. Может быть немного мягкое было. А так идеальное.



- Как объясните отсутствие Эдера в заявке?



- Он получил перелом кисти на последней тренировке.