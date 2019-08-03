Равиль Сабитов: именно сегодня мне "Локомотив" понравился

Российский тренер Равиль Сабитов, ранее выступавший за "Локомотив", в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги матча "железнодорожников" против "Крыльев Советов" (2:1) в 4-м туре Премьер-Лиги.



- Об игре:



Москвичи заслужили эту победу, потому что был агрессивней и создали больше голевых моментов. Хотя нужно отдать должное и хозяевам поля, которые пытались до последнего изменить ход матча, в конце встречи усилили атакующую линию, смогли забить на исходе основного времени, но немного не хватило до ничейного результата. Это ещё больше подчёркивает достижение "Локомотива", который не опустил руки и за считанное количество времени до финального свистка вырвал очень важные три очка.



Играли ли "Крылья" в концовке авантюрно? Не могу так сказать, поскольку они играли дома, турнирное положение давит и вынуждает играть агрессивно. Забив один мяч, самарцы почувствовали, что могут забить ещё. В итоге "Крылья" атаковали даже при равном счёте, но "Локомотив" сыграл очень надёжно в обороне, а в итоге и вовсе поймал хозяев на контратаке уже в компенсированное время. Но я не могу в чём-то обвинить "Крылья Советов".



- О состоянии "Локомотива":



Вряд ли болельщики довольны результатами и содержанием игры, но вот именно сегодня мне "Локомотив" понравился. Юрий Сёмин сделал в этом матче перестановки, вернувшись к составу прошлогодней давности. Это принесло свои плоды, команда заиграла в комбинационный футбол, стеночки, забегания, дальние удары... Москвичи преобразились за счёт решения главного тренера по составу. В предыдущих матчах чувствовалась несыгранность, команда смотрелась вяло и нецельно.



- О перспективах "Крыльев Советов":



По составу самарцы очень хороши, на трансферном рынке проделана большая и качественная работа. Считаю, что с такими игроками "Крылья Советов" не то что за выживание бороться не должны, они могут смело думать о попадании в Лигу Европы. У команды есть игроки очень хорошего уровня: Сергей Рыжиков, Никита Чернов, Александр Анюков, Дмитрий Комбаров, Александр Гацкан, Раду Гынсарь, Максим Канунников, Антон Зиньковский, Деян Радоньич Александр Соболев и так далее. Последний так и вовсе является лучшим бомбардиром РПЛ на текущий момент, и даже сегодня смог отличиться хорошим голом. С таким составом можно ставить задачу попадания в шестёрку.