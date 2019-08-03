В матче 4-го тура чемпионата России "Спартак" и "Динамо" поделили очки.
Чемпионат России
4 тур
Спартак: Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Айртон, Ананидзе (Шюррле, 46), Ташаев (Мирзов, 65), Гулиев, Зобнин, Бакаев З., Понсе.
Динамо: Шунин – Паршивлюк, Рыков, Шунич, Рауш – Юсупов (Теттех, 60), Каборе, Шиманьски (Н'Жье, 67), Жоаузинью – Панченко, Шейдаев (Грулев, 75).
Предупреждения: Ташаев, 11, Гулиев, 32, Юсупов, 58
Удаления: Понсе, 36
"Спартак" и "Динамо" сыграли вничью
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