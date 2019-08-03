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Андрей Червиченко: Понсе, думаю, получит максимально возможную дисквалификацию, матча четыре посидит на трибуне

Андрей Червиченко: Понсе, думаю, получит максимально возможную дисквалификацию, матча четыре посидит на трибуне Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Динамо" (0:0) в 4-м туре Премьер-Лиги.

- О матче:

Хочется отметить, что для "Спартака" хуже не стало, и это уже отрадно. А у "Динамо" не стало лучше, ведь уже во второй раз на старте сезона команда не может обыграть соперника, который находится на поле в меньшинстве. Причём ни "Рубин", ни "Спартак" не являются сегодня фаворитами РПЛ, но "Динамо" не только не смогло их переиграть в большинстве, но и чуть во второй раз не упустила победу после удара Жиго на последних минутах.

"Динамо", получим численное преимущество, действовало не агрессивно, поскольку некому остро работать в атаке, при всём уважении к их игрокам. Хотя, один эпизод был, и моё мнение, что когда Жиго обхватил Грулёва, пенальти, наверное, ставить можно было. Утверждать не могу, но было похоже на 11-метровый. Безбородов всегда оригинально судит, особенно "Спартак" (улыбается). А так, "Динамо" должно было действовать куда агрессивней, но они думали что будут катать и что-то да залетит. Не залетело.

- Об удалении Понсе:

Это просто идиотский поступок! Я бы понял ещё борьбу в центре поля, но пойти шипами в грудь вратарю... ну что-то же в голове должно быть! Будет очень хорошо, если у Шунина не будет перелома или трещины. А Понсе, думаю, получит максимально возможную дисквалификацию, матча четыре посидит на трибуне.

- О дебюте Шюррле:

Я думал, что будет намного хуже. И у меня возникли сомнения: это немец настолько хорош, что не играя последние полгода и на расслабоне тренируясь последний месяц вышел и был очень неплох, или это "Спартак" настолько разобран, ведь на фоне остальных он так же смотрелся неплохо, или чемпионат у нас ну просто непотребство...

Было видно, что он чувствует себя не в своей тарелке, но если он наберёт форму, наверняка сможет стать лидером команды. Но возникает ещё вопрос: если ничего не делавший Шюррле находится в такой форме, что делали на летних сборах Кононов и его футболисты, если немец выглядел лучше всех?

- О предстоящем матче Лиги Европы против "Туна":

Надо очень постараться, чтобы не пройти такого соперника. "Спартак" даже в худшем состоянии обязан побеждать. Но я не могу с уверенностью говорить о победе "красно-белых". Может, в Швейцарии будет ничья, а потом дома нужно будет побеждать. "Спартак" при Кононове вроде пытается играть в атакующий футбол, но с постоянной оглядкой назад, отсюда получается лишнее дёрганье. А у швейцарцев преимущество - они не знают против какого соперника будут играть, они просто будут пытаться показать свой футбол. И как на это среагирует "Спартак" я не знаю.

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Теги: Червиченко Спартак Динамо
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