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Сергей Кирьяков: у "Динамо" было понятное преимущество после удаления Понсе

Сергей Кирьяков: у "Динамо" было понятное преимущество после удаления Понсе Бывший нападающий "Динамо" и сборной России Сергей Кирьяков в интервью Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "бело-голубых" против "Спартака" (0:0) в 4-м туре Премьер-Лиги.

- О матче:

Впечатления двоякое. Было приятно с первых минут мотивацию, борьбу и желание выгрызать каждый квадратный метр поля. Но в целом, ожидал более яркой и атакующей игры и от тех, и от других. У "Динамо" было понятное преимущество после удаления, команда контролировала мяч, но создать что-то по-настоящему опасное не получилось. Голевых моментов было мало, "Спартак" оборонялся большими силами и редко контратаковал, и это понятно. Но хотелось, чтобы "Динамо" всё-таки воспользовалось численным преимуществом. Не получилось.

- О действиях Понсе перед столкновением с Шуниным:

Честно говоря, не знаю как прокомментировать его действия. Обычно в этой ситуации нападающие стараются дотянуться головой, хоть мяч был уходящий, но лично я действовал бы так и до конца пытался бы допрыгнуть. Но использовать приём из каратэ... на более дальней дистанции, возможно, такое действие можно было бы объяснить. Но находясь так близко к вратарю... это необъяснимое движение Понсе, не знаю что у него было в голове и не понимаю как он хотел там сыграть ногой. Дисквалификации на несколько матчей не удивлюсь. И стоит здесь отметить решительные действия Безбородова, сработавшего профессионально и чётко.

- О падении Грулёва в штрафной "Спартака" после борьбы с Жиго:

Вероятно, это был пенальти. Защитник обхватил соперника руками, таким образом лишив его возможности добраться до мяча. Возможно, в этом моменте стоило указать на 11-метровый. Допускаю, что пенальти не был поставлен, поскольку у "Спартака" уже было удаление к этому моменту.

- Об игре Шарля Каборе, а также о дебюте Клинтона Н'Жье в "Динамо":

Каборе выглядел очень здорово, а череда ошибок в концовке - следствие усталости. Он проделал колоссальный объём работы, помимо игры в обороне он в целом просто вёл игру "Динамо", распределяя мячи по флангам, и что мне очень нравится - он смотрит всегда вперёд и ищет возможность сделать хорошую передачу в атаку. Он здорово и чётко отработал, контролировал мяч и очень помогал партнёрам. В концовке подустал, отсюда и ошибки. Хотя одна из них могла стать фатальной: если бы после отбора Зобнин отдал влево Мирзову, "Спартак" наверняка мог забить.

А что касается Н'Жье, видно что есть умения и скорость, но пока не справляется с эмоциями, пару раз сыграл грубовато, хотя потенциал есть. Думаю, при соответствующей работе и доверии со стороны тренерского штаба он команду усилит.

- О матче следующего тура "Динамо" - "Зенит":

Эта игра станет лакмусовой бумажкой для тренерского штаба и спортивного директора "Динамо". Много новичков, сезон начался, и на фоне лучшей команды страны будет видно насколько работа была плодотворной.

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Теги: Кирьяков Динамо Спартак
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