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Гол Дзюбы спас "Зенит" от поражения в матче с "Краснодаром"

В матче 4-го тура чемпионата России "Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1.

Чемпионат России

4 тур

Голы: Дзюба, 90+1 - Дуглас, 80 (аг).

"Зенит": Лунев, Иванович, Ракицкий, Сантос, Жирков (Дуглас, 86), Оздоев, Сутормин (Малком, 71), Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси (Ерохин, 69).

"Краснодар": Сафонов, Петров (Стоцкий, 77), Мартынович, Рамирес, Спайич, Камболов, Олссон, Намли (Игнатьев, 60), Вильена, Кабелла (Сулейманов, 57), Ари.

Предупреждения: Жирков, 2, Барриос, 28, Вильена, 36, Кабелла, 53, Рамирес, 61, Ари, 89.

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Теги: Дзюба Зенит Краснодар
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