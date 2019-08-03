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Сергей Семак: "Зенит" должен был выигрывать

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал итог матча 4-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:1).

– В первом тайме была осторожная игра. Мы давали сопернику подолгу контролировать мяч. У своих ворот особо опасных моментов не было, как и у ворот соперника. Артем Дзюба упустил самый верный шанс забить до перерыва. Во втором тайме мы смотрелись лучше, но не забили. Вместо этого пропустили достаточно курьезный гол, который поставил нас в сложное положение. Мы смогли свести матч к ничьей, отыгрались – это плюс. Сыграли неплохо в обороне. Должны были выигрывать, так что удовлетворены результатом быть не можем.

– Почему этот матч контрастировал с весенней игрой, в которой было обилие голов и моментов?

– Игры по-разному складываются. Обе команда старались надежно играть в обороне. Не было больших разрывов, за исключением концовки, когда появились свободные зоны. В остальное время дисциплинированно оборонялись. В обороне игра понравилась, а в атаке... Второй тайм лучше, в первом – что-то получалось, что-то нет. Во втором тайме было лучше.

"СЭ"

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Теги: Семак Зенит Краснодар
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