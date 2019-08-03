Новичок "Спартака" Джордан Ларссон рассказал, что он знал о московском клубе до перехода.
"Что знал о "Спартаке" до перехода сюда? Знал, что это самая большая и популярная команда в России с самым большим фанатским сектором. Не так много знал об игроках "Спартака", но сам клуб известен и за пределами России, в той же в Швеции, в том числе за счет своих фанатов. Такое не часто увидишь в Швеции, я еще не сталкивался с такой потрясающей поддержкой", - цитирует Ларссона ФК "Спартак".
Джордан Ларссон: "Спартак" известен за пределами России в том числе благодаря своим фанатам
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