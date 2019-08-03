Глупые ошибки Дугласа Сантоса и Вильены, великолепный Барриос: оценки игрокам матча «Зенит» — «Краснодар»

В Санкт-Петербурге завершился центральный матч четвёртого тура РПЛ. В очень упорном и довольно ярком поединке «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром». Rusfootball.info внимательно изучал индивидуальные действия всех участников матча.