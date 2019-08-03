Глупые ошибки Дугласа Сантоса и Вильены, великолепный Барриос: оценки игрокам матча «Зенит» — «Краснодар»

Андрей Лунёв – 2.5. «Зенит» продолжает испытывать некоторые сложности с голкипером. Андрей Лунёв на протяжении практически всего матча оставался без работы. За всю встречу соперник нанёс лишь три удара в створ ворот. Но всё равно Лунёв пропустил, да и гол получился курьёзным. Конечно, основную вину несёт Дуглас Сантос, который зачем-то решил скидывать мяч голкиперу не глядя. Но есть и вопросы к вратарю: для чего Лунёв понёсся в сторону? Он бы в любом случае был первым на мяче, если бы Дуглас Сантос его пропустил. Безусловно, Андрей мог избежать этой ошибки.
Дуглас дос Сантос – 3.0. Сантос провёл практически идеальный матч, здорово играл в обороне, классно подключался, сделал четыре отбора. Но такая грубая и результативная ошибка — серьёзный повод для критики. Непонятно для чего Дуглас стал вмешиваться в эпизод, ведь сзади него никого не было.
Ярослав Ракицкий – 3.5. У Ракицкого был неплохой шанс со штрафного, но на этот раз защитник «Зенита» пробил далеко не безупречно. В плане игры в обороне особых претензий к нему не было, «Краснодар» не беспокоил питерцев.
Бранислав Иванович – 3.5. Совсем незаметный матч провёл Иванович, но своё дело выполнял исправно. Сложно вспомнить реальные шансы «Краснодара», возникшие из-за ошибок защиты питерцев. В то же время Иванович отобрал мяч у де Вильены и положил начало атаке «Зенита», в которой был забит гол.
Юрий Жирков – 4.0. Жирков в этом матче напомнил самого себя образца лучших времён. Как же великолепно играл Юрий! Прекрасные обводки, отличные передачи, Жирков всё делал правильно, жаль, что Артём Дзюба запорол прекрасный навес крайнего защитника.
? #ЗенитКраснодар pic.twitter.com/LoSyDoXzzF— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) August 3, 2019
Вильмар Барриос – 4.5. Колумбиец является, безусловно, лучшим игроком матча. Он проделал колоссальный объём работы, успевал везде. Просто выжег центр поля, перекусив множество атак соперника. У «Зенита» появился действительно выдающийся «питбуль». Впечатляет и тепловая карта.
Алексей Сутормин – 3.5. Сутормин на этот раз действовал не слишком заметно, делал передачи невпопад, бежал не туда, но, всё же, создал отличный момент для Дзюбы, только вот Артём его не использовал, пробив головой мимо.
Магомед Оздоев – 4.0. Вклад Оздоева можно сравнить с игрой Барриоса. Оба опорника действовали великолепно, Оздоев чуть чаще подключался, пытался обострять. Но если впереди у него не слишком-то получилось, то в обороне к Магомеду вопросов нет.
Себастьян Дриусси – 2.5. Дриусси был незаметным игроком на поле. Аргентинец совершенно выпал из игры, не шёл в прессинг там, где это было необходимо. Но главное, что он ни разу не пробил по воротам и не раздавал опасные передачи. Замена стала абсолютно логичным окончанием вечера.
Сердар Азмун – 4.0. На этот раз Азмун не сумел отличиться, но результативную передачу на Дзюбу сделал. Сердар провёл вполне добротный матч, нанёс четыре удара и три в створ, ассистировал в эпизоде с голом.
Артём Дзюба – 3.5. Форвард «Зенита» запорол несколько моментов в первом тайме, что непозволительно. Конечно, Дзюба должен был забивать раньше, но Артём сумел реабилитироваться, сравняв счёт в концовке.
Александр Ерохин – Малком - Далер Кузяев. Без оценки. У Ерохина и Малкома было по 20 минут игрового времени, но ничего особенным они не запомнились. Замены не усилили игру «Зенита», а бразилец и вовсе, похоже, вышел на поле только ради оваций. Впрочем, само решение дать ему игровое время в нынешнем состоянии было весьма странным.
«Краснодар»
Матвей Сафонов – 4.5. Голкипер «Краснодара» провёл классный матч и получил награду лучшему игроку встречи. «Зенит» держал вратаря гостей в напряжении на протяжении всех 90 минут. Хозяева нанесли шесть ударов в створ ворот, Сафонов тащил всё, но в концовке дрогнул после точного удара Дзюбы.
Кристиан Рамирес – 3.0. Привычно активный колумбиец на этот раз практически не шёл вперёд. Вообще, «Краснодар» действовал предельно осторожно и консервативно. В целом, Рамирес фактически не ошибался, но и не блистал.
Александр Мартынович – 4.0. У обоих центральных защитников «Краснодара» в этом матче прекрасные показатели. Мартынович сделал 3 отбора, 1 перехват и три выноса.
Урош Спайич – 4.5. Спайич и вовсе является лидером по показателям. Урош сделал четыре отбора, четыре перехвата и семь выносов. Стоит вспомнить и индивидуальные дуэли с Дзюбой, в которых Урош действовал очень качественно.
Сергей Петров – 3.5. Фланговые защитники у «Краснодара» практически не подключались, периодически Петров добегал до чужой штрафной, но, конечно, от него можно было ждать большего.
Руслан Камболов – 4.0. Центр поля «Краснодар» проиграл, но Камболов провёл очень достойный поединок. Точность передач составила 83% (лучший показатель среди полузащитников «Краснодара»), кроме того, Руслан проделал много черновой работы.
Кристофер Ольссон – 3.5. Ольссон заставил ошибиться Дугласа Сантоса в эпизоде с голом, но в остальном швед был не слишком заметен. Зачастую Ольссон принимал неправильные решения, смещался к соперникам.
Тони де Вильена – 3.0. На этот раз де Вильена провёл совсем неудачный матч. Во-первых, именно голландец совершил роковую ошибку, позволив отыграться сопернику. Даже если в том эпизоде Иванович фолил, непонятно, для чего де Вильена так рисковал.
Юнес Намли – 2.5. Совершенно незаметен в этот вечер был и Намли. Ноль ударов, ноль потенциально опасных передач, непонятно, чем он занимался на поле.
Реми Кабелла – 3.0. Дебют Кабеллы ярким не получился. Лучший игрок «Сент-Этьена» образца прошлого сезона ещё должен обжиться в «Краснодаре». Впечатлили 82% точности передач, это действительно круто.
Ари – 3.0. Ари много боролся, старался, но КПД оставил желать лучшего. Ничем толковым форвард не запомнился, разве что старанием.
Магомед Шапи-Сулейманов - Иван Игнатьев - Дмитрий Стоцкий. Без оценки. Войти в игру футболистам, появившимся со скамейки, толком не удалось. Ничего впечатляющего они не показали.