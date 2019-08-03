Нападающий "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал дебют за петербургскую команду форварда Малкома.
– В "Барселону" просто так не попадают, – отметил Дзюба. – Очень техничный парень. Думаю, ему нужно немножко времени, чтобы адаптироваться к нашей лиге. Тяжело сразу с места в карьер. Надеюсь, он будет мини-Халком. Халком на минималках!
– Не жалко вчера было давать ему коронный пинок? 40 миллионов заплатили...
– Мой коронный пинок проходит всем! Неважно, за сорок миллионов переходит игрок или бесплатно. И агроном получит коронный пинок всегда (улыбается).
"СЭ"
Артем Дзюба: надеюсь, Малком будет Халком на минималках!
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