Сергей Семак – о Малкоме: не стоит думать, что человек в одиночку будет решать матчи

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после домашнего матча 4-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:1) рассказал о дебюте нападающего Малкома.– Для Сутормина роль защитника не совсем привычная, он атакующий игрок. Одно дело в четверке защитников играть на фланге, другое – в пятерке. Терентьев получил повреждение, Смольников пропустил много, тренировался только два дня после повреждения. Был выход только один. И для Дугласа не было проблем сыграть на этой позиции. А пропущенный мяч – курьезная ситуация. Такое иногда случается.– Мы прекрасно понимаем, что ему нужно набирать форму и почувствовать атмосферу стадиона. Мы дали ему столько времени, сколько посчитали нужным. Ему нужно и тренироваться, и играть. Думаю, он будет прибавлять и смотреться лучше. Это молодой игрок. Не стоит думать, что человек в одиночку будет решать все матчи. У него есть хорошие качества, перспектива. Будем внедрять его в общекомандную игру.