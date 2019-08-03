Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал ничью со "Спартаком" (0:0) в московском дерби.
— Второй раз в сезоне "Динамо" играет в большинстве и не может забить. С чем это связано?
— Не сказал бы, что мы играли плохо. "Спартак" хорошо оборонялся. Моменты у нас были, но мы их неточно использовали.
— Сложно ли было угадать состав соперника?
— Да. Угадать состав было действительно сложно, но мы почти смогли это сделать.
— Как оцените игру Сергея Паршивлюка? Как он вписался в команду?
— Вписался хорошо. Он становится лидером команды. Н’Жье? Он может и будет играть гораздо лучше. На неделе у него было много перелетов, но мы решили дать ему сыграть.
Sport24.ru
Дмитрий Хохлов: угадать состав "Спартака" было действительно сложно, но "Динамо" почти смогло это сделать
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