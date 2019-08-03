Дмитрий Хохлов: угадать состав "Спартака" было действительно сложно, но "Динамо" почти смогло это сделать

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал ничью со "Спартаком" (0:0) в московском дерби.— Не сказал бы, что мы играли плохо. "Спартак" хорошо оборонялся. Моменты у нас были, но мы их неточно использовали.— Да. Угадать состав было действительно сложно, но мы почти смогли это сделать.— Вписался хорошо. Он становится лидером команды. Н’Жье? Он может и будет играть гораздо лучше. На неделе у него было много перелетов, но мы решили дать ему сыграть.