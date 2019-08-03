Ари: мы не довольны результатом матча. Рефери был очень плох

Форвард "Краснодара" Ари остался недоволен судейством в матче с "Зенитом" (1:1).

– Мы не довольны результатом матча. Рефери был очень плох.– Он не дал фол, когда «Зенит» забил гол, и счет стал 1:1.– Конечно!– (Улыбается.) Он должен это смотреть. Там был 100-процентный фол.– Да, конечно.– Мы знали, что будет тяжело. Но когда забили гол, вы же видели, как рефери стал давать все свистки в пользу «Зенита». Тяжело играть с такой командой и рефери.– 1:1 – это тоже неплохо. Сейчас уже думаем о матче с «Порту».