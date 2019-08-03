– Мы не довольны результатом матча. Рефери был очень плох.
– Почему вам не понравилась работа арбитра?
– Он не дал фол, когда «Зенит» забил гол, и счет стал 1:1.
– Вы считаете, что там было нарушение правил?
– Конечно!
– Вас удивило, что Еськов не пошел смотреть VAR?
– (Улыбается.) Он должен это смотреть. Там был 100-процентный фол.
– Вы считаете, что из-за судьи «Краснодар» потерял победу?
– Да, конечно.
– Но гол «Краснодара» не вытекал из хода игры? Вы даже могли проиграть, если бы Артем Дзюба забил раньше.
– Мы знали, что будет тяжело. Но когда забили гол, вы же видели, как рефери стал давать все свистки в пользу «Зенита». Тяжело играть с такой командой и рефери.
– Странно. Говорили, что придет VAR, и станет справедливое судейство.
– 1:1 – это тоже неплохо. Сейчас уже думаем о матче с «Порту».
sportsdaily.ru
Ари: мы не довольны результатом матча. Рефери был очень плох
Форвард "Краснодара" Ари остался недоволен судейством в матче с "Зенитом" (1:1).
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