Магомед Оздоев: все ли чисто в голе "Зенита"? А зачем VAR тогда? Что за глупый вопрос?

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев после матча 4-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1) высказал мнение, что такая игра должна была понравиться болельщикам.



– Мы полностью владели игрой, инициативой, показывали хороший матч. Второй тайм «Краснодар» не выходил с ворот. Получили случайный гол, но такое бывает. Забили сами, были еще моменты. Хороший матч, думаю, понравился болельщикам. Спасибо, что пришли в такое позднее время.– Такое бывает, что моменты есть… Всему свое время.– Нужно время [сыграться], каждый игрок будет лучше понимать, что от него нужно.– Разговоры?– В интернете все что угодно пишут. А зачем VAR тогда? Что за глупый вопрос?