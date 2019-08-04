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Магомед Оздоев: все ли чисто в голе "Зенита"? А зачем VAR тогда? Что за глупый вопрос?

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев после матча 4-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1) высказал мнение, что такая игра должна была понравиться болельщикам.
– Мы полностью владели игрой, инициативой, показывали хороший матч. Второй тайм «Краснодар» не выходил с ворот. Получили случайный гол, но такое бывает. Забили сами, были еще моменты. Хороший матч, думаю, понравился болельщикам. Спасибо, что пришли в такое позднее время.

– Моменты были. Но почему не удавалось так долго забить?
– Такое бывает, что моменты есть… Всему свое время.

– Что случилось в эпизоде с пропущенным голом?
– Нужно время [сыграться], каждый игрок будет лучше понимать, что от него нужно.

– Все ли чисто в голе «Зенита»? Не было ли там фола? Разговоры об этом уже пошли…
– Разговоры?

– В интернете…
– В интернете все что угодно пишут. А зачем VAR тогда? Что за глупый вопрос?

sportsdaily.ru

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